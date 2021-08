France : L’incendie sur la Côte d’Azur persiste malgré une météo «favorable»

L’incendie qui s’est déclaré lundi a déjà brûlé 6300 hectares de forêts et tué deux personnes. Près de 1200 pompiers sont mobilisés pour fixer ce feu.

«Les conditions météo ont permis de passer une nuit plus calme: le vent est tombé et les températures se sont rafraîchies», a déclaré Dominique Lain, maire du Luc et président du Service départemental d’incendie et de secours. AFP

L’incendie qui a fait deux morts et détruit des milliers d’hectares de forêts sur la Côte d’Azur est «moins violent» jeudi et les pompiers, aidés par des conditions météo «favorables», espèrent gagner la lutte contre les flammes.

«Le feu est moins violent, sa progression est ralentie mais les risques de reprises sont toujours présents», a indiqué la préfecture du Var tout en appelant les milliers de personnes évacuées, dont de nombreux touristes, à rester dans les salles d’hébergement ouvertes depuis lundi soir.

Au quatrième jour d’une lutte intense, à terre et dans les airs, l’incendie «n’est toujours pas fixé et est encore susceptible d’évoluer», mais les conditions météo s’annoncent «favorables», avait indiqué en début de matinée le commandant des opérations de secours des pompiers Loïc Lambert.

Comme chaque matin depuis lundi, au PC de commandement installé à proximité du village du Luc, des camions de pompiers sont arrivés à l’aube et les équipes de nuit, fourbues, ont été immédiatement relevées. Avions et hélicoptères bombardiers d’eau ont repris dès 7 h 00 leurs rotations incessantes.

La nuit fraîche et l’absence de vent ont permis aux secouristes «de passer une nuit plus calme», selon Dominique Lain, maire du Luc et président du Service départemental d’Incendie et de Secours, jeudi matin.

Prudence toujours de mise

Mais la prudence reste de mise face à ce feu qui a brûlé 6300 hectares de forêt dans le massif des Maures et dans l’arrière-pays du golfe de Saint-Tropez. La veille, encore, les 1200 pompiers déployés ont dû affronter de nouveaux violents départs de feu. Les efforts sont désormais concentrés sur le secteur de la Garde-Freinet et Vidauban et des produits retardants ont été largués le long de l’autoroute A8, un des axes les plus fréquentés vers Nice et l’Italie.

Parti lundi depuis une aire d’autoroute de l’A57, au nord-est de Toulon, le feu a été attisé par un fort vent et des températures très élevées. Des habitants ont témoigné de la rapidité de l’incendie et de la panique pour se protéger. Olivier Carimatrand, 50 ans, a cru sa dernière heure arrivée dans la nuit de lundi à mardi: «avec ma femme, mon chien et le chat, on s’est allongés à terre dans les vignes pour se protéger des vagues de chaleur produites par l’incendie», a-t-il expliqué à l’AFP. Ce n’est qu’au milieu de la nuit que le maire du village, traversant les flammes avec une voiture, «nous a sauvés».

Avec ma femme, mon chien et le chat, on s’est allongés à terre dans les vignes pour se protéger des vagues de chaleur produites par l’incendie. Olivier Carimatrand, habitant

Deux corps calcinés ont toutefois été retrouvés dans une maison sur la même commune de Grimaud. En annonçant ces deux premiers décès, en plus de 26 blessés légers (19 civils intoxiqués et sept sapeurs pompiers), le préfet du Var, Evence Richard, a seulement confirmé que l’un était un homme, insistant sur le fait qu’il n’y avait «aucune certitude» pour le deuxième corps.

Selon plusieurs proches d’une jeune femme portée disparue depuis lundi soir alors qu’elle séjournait dans un gîte à Grimaud, la seconde victime serait pourtant bien cette touriste francilienne de 32 ans. Contactée par l’AFP sur Facebook, une jeune femme proche de la disparue confirmait mercredi soir sur le réseau social la mort de son amie. Ce décès était également annoncé par son frère, dans un post titré «adieu petite sœur».

«La plupart des zones ont été explorées»

Interrogé sur la possibilité de nouvelles victimes, le commandant des pompiers Loïc Lambert, a assuré que «la plupart des zones ont été explorées». Cet incendie qui s’est déclaré en plein cœur de l’été dans un département très touristique, a nécessité l’évacuation de quelque 10’000 personnes.

Mercredi soir, 1300 vacanciers du camping PachaCaïd du village de La Môle ont pu regagner leurs tentes et mobile-homes, mais des milliers d’autres doivent rester dans les hébergements d’urgence. Le bilan de l’incendie est également très lourd pour les producteurs de rosés de Provence, très prisés aux États-Unis et en Europe, certains viticulteurs ayant vu leur matériel ou hangars réduits en cendres. La réserve naturelle des Maures, havre de biodiversité, a également été en partie ravagée.

Plusieurs pays du pourtour méditerranéen, d’Israël au Maroc, en passant par l’Algérie ou l’Espagne ont été touchés par de graves incendies cet été.