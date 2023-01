Guerre en Ukraine : L’incertitude demeure sur le sort de Soledar

La Russie et l’Ukraine ont chacune une version différente du sort de la ville Soledar, située près de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine.

Dans un rare signe de reconnaissance entre ces deux structures qui sont souvent entrées en rivalité sur le terrain en Ukraine, l’armée russe a salué ensuite dans un message les «actions courageuses» des combattants du groupe de mercenaires Wagner, dont les hommes ont mené «l’assaut direct contre les quartiers résidentiels de Soledar ». Mercredi, le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, avait déjà revendiqué la prise de Soledar avec ses hommes, avant d’être contredit non seulement par Kiev, mais aussi par l’armée russe.

Après Soledar, la Russie veut marcher sur Bakhmout

Dans son bulletin quotidien, l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), organisme basé aux États-Unis, a indiqué penser que «les forces russes ont (en réalité) probablement capturé Soledar le 11 janvier», soit mercredi. Pour appuyer ses propos, l’ISW évoquait notamment «des photos géolocalisées publiées les 11 et 12 janvier» qui «indiquent que les forces russes contrôlent probablement la plupart sinon la totalité de Soledar et ont probablement poussé les forces ukrainiennes hors de la périphérie ouest de la localité».

Kiev réclame des chars et des missiles à longue portée

Pour faire face à l’armée russe, Kiev a de nouveau appelé ses alliés occidentaux à lui fournir plus d’armes et d’équipements militaires performants. «Pour gagner cette guerre, nous avons besoin de plus d’équipements militaires, d’équipements lourds», a exhorté sur Telegram Andriï Iermak, le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, alors que l’Ukraine réclame inlassablement des chars lourds ainsi que des missiles de longue portée.