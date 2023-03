Météo: neige en montagne mais grande incertitude

Retournement de situation : L’incertitude météorologique joue des tours aux spécialistes

Une chose est sûre: le week-end sera humide et venteux. Alors que l’arrivée d’une rivière atmosphérique en provenance des Caraïbes se profilait sur les Alpes, dans une ambiance douce , les derniers scénarios envisagés par les spécialistes ont radicalement changé. Même si une grande incertitude demeure encore concernant les quantités de précipitations et les températures prévues en Suisse romande, un retour de la neige en moyenne montagne est dorénavant envisageable.

Et cette météo nettement plus agitée ne fait que commencer. Le bref intermède ensoleillé et doux de ce jeudi va en effet vite laisser sa place à une succession de passages pluvieux, probablement jusqu’en milieu de semaine prochaine.

La limite de la neige va jouer au yoyo

Les précipitations devraient en effet faire leur retour en fin de journée. Elles pourraient être localement intenses et occasionner quelques coups de tonnerre, prévient MétéoSuisse. Les conditions seront ensuite bien perturbées vendredi et samedi avec de fréquentes averses et de fortes rafales de vent. Bien que l’échéance soit proche, une grande incertitude demeure encore, les Alpes se situant à l’interface entre de l’air polaire froid et de l’air tropical plus doux. Corollaire: les températures pourront faire le grand écart en quelques kilomètres. S’il devrait faire de 1 à 3°C sur un bon tiers nord du pays samedi, il pourrait faire au même moment plus de 10°C autour du Léman.