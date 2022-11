Etats-Unis: L’incertitude règne après les premiers résultats des «midterms»

États-Unis : L’incertitude règne après les premiers résultats des «midterms»

Les républicains ont remporté mardi une première victoire à l’un des sièges les plus disputés du Congrès américain, mais les démocrates voulaient toujours limiter la casse lors d’une soirée qui pourrait décider de l’avenir politique de Joe Biden et de son rival Donald Trump.

Handicapé par une hausse des prix record, Joe Biden pourrait perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors de ces scrutins de mi-mandat traditionnellement défavorables au parti au pouvoir, et de voir son action paralysée pour les deux prochaines années.

Incertitude au Congrès

Pas de «vague» rouge

Le contrôle du Sénat est lui d’autant plus incertain. Tout dépendra de quelques États-clé, comme la Géorgie, l’Arizona, la Pennsylvanie, où les compétitions étaient serrées. En Pennsylvanie justement, Lasaine Latimore, une Afro-Américaine de 77 ans assistant à la soirée électorale dans un restaurant de «Soul food» de Pittsburgh, confiait espérer une victoire des démocrates «parce qu’ils sont plus du côté du peuple».

«Je veux juste une assurance santé et plus d’argent pour mes soins dentaires et mes lunettes», ajoutait-elle, faisant écho à la campagne de Joe Biden qui a tenté de se présenter comme le président de la classe moyenne, attentif aux besoins des plus modestes.