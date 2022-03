Réseau ferroviaire – L’incident du trou de Tolochenaz pris au sérieux par Berne

Les pendulaires sur la ligne Genève-Lausanne se souviennent très bien du fameux trou de Tolochenaz, qui avait paralysé le trafic plusieurs jours. 20min/Vanessa Lam

Le 9 novembre dernier, la ligne CFF Lausanne-Genève avait été totalement paralysée par l’apparition de deux cavités en bord de voie, à la hauteur de Tolochenaz (VD). Ce soir-là, les nerfs des voyageurs avaient été mis à rude épreuve, ainsi que les jours suivants, entre retards et suppressions de trains. L’incident est remonté jusqu’à Berne, car le sénateur Olivier Français (VD/PLR) a déposé un postulat à ce sujet. Un postulat, cosigné par des sénateurs romands et alémaniques de tous bords politiques et qui a été accepté tacitement par le Conseil des États mardi.

Le sénateur vaudois demandait que Berne évalue les risques majeurs sur le réseau ferroviaire et propose un programme de mesures correctives afin d’assurer la fiabilité et la redondance des grandes lignes ferroviaires du réseau national. «Le trou de Tolochenaz a démontré une fois de plus la fragilité de certains segments vitaux du réseau ferroviaire suisse lors de coupures importantes de la ligne», a-t-il argumenté, rappelant que le canton de Genève s’était vu couper du reste de la Suisse. D’autres régions sont également gravement exposées à de tels risques, a-t-il rappelé. «Les conséquences directes et indirectes de ces interruptions sur ces grandes lignes pour l’ensemble de la société sont immenses et dans de nombreux domaines.»

«Vulnérabilité dans une situation particulière»

Olivier Français souhaite ainsi que la Confédération statue pour le long terme sur ces «vulnérabilités flagrantes», en vue d’atténuer les risques de voir des travailleurs, des entreprises, des touristes, des hôpitaux, des bureaux de poste, des marchandises et bien plus encore en partie coupés du reste de la Suisse à la suite de ces interruptions ferroviaires systémiques, a-t-il écrit.

«L’interruption de plusieurs jours de la ligne ferroviaire entre Lausanne et Genève en raison du trou de Tolochenaz n’a pas été une surprise totale qu’on n’aurait jamais pu imaginer. L’incident a toutefois montré la vulnérabilité dans une situation particulière», a reconnu la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. La fiabilité des liaisons ferroviaires ne doit pas être surestimée, selon elle. «Il est extrêmement important non seulement d’avoir une liaison, mais aussi de pouvoir s’y fier», a-t-elle lancé. «La stabilité et la robustesse du réseau ferroviaire sont des conditions préalables au développement de l’offre», a-t-elle ajouté, en précisant que le postulat sera intégré à la prochaine étape d’aménagement Perspective RAIL 2050.