Jarome Iginla a pris sa retraite sportive en juillet 2018 après une vingtaine de saisons passées dans la NHL, la ligue professionnelle de hockey sur glace nord-américaine. A 43 ans, l’ancien capitaine des Calgary Flames (1996-2013) et ex attaquant des Pittsburgh Penguins, Boston Bruins, Colorado Avalanche et Los Angeles Kings réside aujourd’hui dans la région de Boston, ville pour laquelle il a d’ailleurs joué durant la saison 2013-2014.