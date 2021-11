Santé féminine : L’incontinence, sujet tabou numéro 1 en Suisse

Une enquête auprès de 1029 Suisses a montré qu’une femme sur cinq ne parlerait à personne des faiblesses de sa vessie. Ni à son partenaire, ni à sa meilleure amie, ni même à son médecin.

Phanie via AFP

Le sondage révèle que presque une Suissesse sur cinq (21%) ne se confierait à «absolument personne». Chez les Romandes, c’est même une femme sur quatre (25%) qui n’en dirait pas un mot – par rapport à 19% chez les Alémaniques. Et si elles demandent conseil, c’est le plus souvent à leur meilleure amie, puis à leur mère, avant de se tourner vers leur partenaire de vie ou le personnel médical féminin.

Parmi les autres thèmes tabous, figurent les fausses couches (64%), la ménopause (51%) et l’allaitement (44%). Les Suisses évoquent plus facilement la grossesse (33%) et la contraception (37%). Il en ressort encore que pour 13% des personnes, «tous ces thèmes sont par principe déplaisants».