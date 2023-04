E-sport L’incroyable aventure de BDS stoppée au pied de l’exploit 

Adam, Sheo, Nuc, Crownie et Labrov, avant la finale de dimanche.

BDS a frôlé l’exploit. Opposée aux Mad Lions, l’équipe genevoise s’est inclinée 2-3 en finale des play-off du Spring Split du LEC, le championnat européen de «League of Legends», dimanche. Tout avait pourtant très bien commencé pour BDS, qui avait remporté les deux premières manches en réussissant, comme souvent cette saison, à faire la différence dans les moments-clés. Crownie a même réalisé un pentakill, son deuxième en carrière, lors de la première manche (cf. tweet ci-dessous). Grâce à ses deux victoires initiales, la team genevoise avait fait passer à douze le nombre de ses succès consécutifs en LEC.

Et puis… Tout a paru s’enrayer. Était-ce la peur de gagner, la volonté de bien faire quitte à surjouer, la pression liée à l’enjeu? Ou simplement, l’immense expérience des Mad Lions en play-off, leur moral d’acier et leur capacité à renverser des montagnes? Habitués à devoir batailler, ils n’ont rien lâché et ont pu s’appuyer sur leur vétéran Hylissang pour mettre une très grande pression sur leur adversaire, ainsi que sur un incroyable Chasy, impérial sur la toplane face à Adam, pourtant excellent toute cette saison. Comme un symbole, Carzzy a répliqué à Crownie en réussissant, lui aussi, son 2e pentakill en carrière, en 3e manche.