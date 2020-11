C’est le lot de tout gardien: la moindre bourde peut se révéler fatale pour son équipe et ruiner sa performance individuelle. Les principaux intéressés ont beau le savoir, l’expérience procure toujours autant de souffrance et de solitude. Demandez donc à Lukas Hradecky.

Le portier du Bayer Leverkusen a été l’auteur d’un incroyable but contre son camp face à l’Arminia Bielefeld, ce samedi. En tout début de seconde période, alors que ses coéquipiers faisaient tranquillement circuler le ballon, le Finlandais s’est troué sur une passe en retrait de Daley Sinkgraven. Ce dernier s’était pourtant appliqué à diriger sa balle vers l’extérieur des cages. Mais Hradecky, excentré, a manqué son dégagement et propulsé le cuir dans ses propres filets. La faute à un faux rebond?

Toujours est-il que ce but a failli être dramatique pour Leverkusen. À cet instant, l’équipe entraînée par Peter Bosz venait de concéder l’égalisation et un match nul lui aurait fait perdre du terrain sur les premières places du championnat. Fort heureusement, Aleksandar Dragovic a offert la victoire aux siens à la 88e et permis au Bayer de rester à un point du Bayern Munich, actuel leader.