Kickboxing : L’incroyable enchaînement de Saïd Kabil

Au Muay Thai Grand Prix de Londres, le combattant marocain a mis K.-O. son adversaire grâce à une combinaison dévastatrice.

«Je ne peux pas décrire les sentiments que je ressens… Je n’ai pas combattu depuis deux ans à cause du Covid et je n’ai eu aucune opportunité, je suis enfin de retour et j’ai vraiment faim, j’ai hâte de me battre à nouveau et de prendre le contrôle de cette division» a simplement écrit Kabil sur Instagram après sa victoire.