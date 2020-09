Depuis le départ de Nice, le Slovaque Peter Sagan (30 ans), membre de l’équipe Bora, a fait comme d’habitude dès que la route s’élève. Il a vite pris la poudre d’escampette pour aller marquer des points lors du sprint intermédiaire de dimanche et est allé faire ensuite une «placette» lors des arrivées groupées (deux fois cinquième jusqu’ici). A sa grande surprise, ça lui suffit déjà pour se parer de vert, alors qu’Alexander Kristoff et Caleb Ewan se sont montrés bien plus rapides que lui samedi et lundi.