EDM

L’incroyable live de DJ Snake à Paris diffusé au cinéma

Le concert événement qu’a donné le DJ cet hiver dans la capitale française sera à revoir sur grand écran le 27 août 2020.

Avant DJ Snake, jamais un DJ n’avait jusqu’alors donné un show dans une salle de 40’000 personnes en France. L’artiste de 34 ans a établi ce record le 22 février 2020 à Paris La Défense Arena. Le lieu avait été pour l’occasion transformé en club géant, avec de la pyrotechnie, un light show et une déco impressionnante, dont la reconstitution de l’Arc de Triomphe sur la scène fait partie. Pour rappel, le montage du spectacle avait occupé près de 300 techniciens durant 72 heures.

Le show a été immortalisé par une vingtaine de caméras. Après six mois de montage, «DJ Snake - Le concert au cinéma», réalisé en 4K, sera diffusé en Suisse, en France et en Belgique, dans plus de 200 salles de cinémas, le 27 août 2020.