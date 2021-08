Football - L’incroyable raté du Maccabi Tel-Aviv

C’est assurément un des plus gros ratés de la reprise. En Conference League, le Maccabi Tel-Aviv est venu à bout des Monténégrins de Sutjeska sur le score de 3-1. Au-delà du score et des buts marqués durant la rencontre, c’est une action de la 65e minute qui a retenu toute l’attention.

Alors que le Maccabi mène 2-1, un débordement sur la gauche permet à Matan Hozez de se retrouver absolument tout seul, à trois mètres du but vide. Le milieu de terrain israélien réussit l’exploit d’envoyer le ballon dans les tribunes. Il fallait le faire!

En Malaisie, c’est pas mal non plus

Mais Hozez n’est pas le seul à avoir un monumental raté à son actif. En Malaisie, la rencontre de première division entre Kuala Lumpur et Melaka United a été le théâtre d’un immense moment de solitude, lorsque le joueur de Kuala Lumpur Romel Morales a placé son plat du pied à côté du but, alors qu’il avait le but grand ouvert. Score final: 1-1.