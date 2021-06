Tour de France : L’incroyable retour de Mark Cavendish

Le Britannique de 36 ans a remporté la 4e étape, après cinq ans d’absence, et il se rapproche du record d’Eddy Merckx.

À trois victoires de Merckx

La course a démarré réellement une dizaine de kilomètres plus loin avec l’attaque du Belge Brent Van Moer rejoint aussitôt par le Français Pierre-Luc Périchon. Mais le duo a obtenu seulement une marge inférieure à trois minutes, un écart contrôlé par les équipes de Cavendish, la plus active, de van der Poel, et aussi du Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ).