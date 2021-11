E-sport : L’incroyable transfert de la star suédoise Rekkles à l'équipe de Kameto

Libéré par G2 après les échecs de cette année mais toujours sous contrat, l'ADC de 25 ans va quitter le plus haut niveau européen de «LoL» pour rebondir dans la ligue française, chez Karmine Corp.

Rekkles a longtemps été LE visage de Fnatic. Le charismatique et excellentissime suédois a imposé sa loi sur la botlane, remportant quatre titres de champions du LEC, le championnat européen de «League of Legends». Mais pour enfin atteindre son but avoué de remporter le championnat du monde («Worlds»), il a rejoint début 2021 le géant européen G2 pour constituer sur le papier la meilleure équipe jamais réunie en Europe, avec Caps, Jankos, Wunder et Mikyx.