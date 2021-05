Série : L’incroyable transformation de Lily James en Pamela

Une première image de l’actrice dans la peau de Pamela Anderson a été dévoilée et il est impossible de la reconnaître ainsi métamorphosée.

Le rôle du musicien a été confié à Sebastian Stan. Et, là aussi, la transformation est réussie. Quant à Rand Gauthier, l’homme supecté d’avoir dérobé la vidéo intime du couple et de l’avoir rendue publique, il sera joué par Seth Rogen. Publiant les photos de ses deux collègues ainsi qu’une de lui dans son rôle sur Twitter, l’acteur a écrit: «Mes deux costars, Sebastian et Lily, sont nettement plus cool que moi.» Question look, il est difficile de lui donner tort.