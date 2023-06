L’inculpation de Trump ne le gênera pas forcément pour l'élection

Twitter Department of justice

Une telle tactique «ne va probablement pas faire pencher la balance pour les électeurs indécis, mais galvanisera les partisans de Trump qui pourraient vaciller ou penser à soutenir un candidat avec moins de casseroles», analyse Matt Shoemaker, un expert en sécurité nationale et ancien agent du renseignement.

Tant dans l’affaire des archives de la Maison-Blanche que celle, à New York, de l’achat du silence d’une actrice de films X, les procureurs espèrent que Donald Trump sera jugé avant que les électeurs américains ne se rendent aux urnes, en novembre 2024. Rien n’est moins sûr cependant.

Les concurrents directs de Donald Trump dans la course à l’investiture du Parti républicain – son ancien vice-président Mike Pence et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, entre autres – auraient pu profiter de son inculpation, annoncée jeudi, pour le décrire comme inapte aux fonctions de commandant en chef. Mais ils auraient ainsi risqué de se mettre à dos les fervents partisans de l’ex-président, qui rejettent les accusations à son encontre, et se sont donc contentés de crier à l’injustice à ses côtés.