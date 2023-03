Etats-Unis : L’inculpation de Trump, une aubaine pour Biden? Cela reste à voir 

Faire «profil bas» sur le sujet de l’inculpation, surtout «ne pas (en) parler», voilà l’idée, selon l’ancienne porte-parole du président démocrate, Jen Psaki. La Maison-Blanche «va être aussi silencieuse que possible aussi longtemps que possible», a-t-elle dit jeudi à la chaîne MSNBC. Et d’ajouter: «Ils ne veulent pas alimenter le débat politique.»

«Split screen»

Exemple la semaine prochaine: lundi, Joe Biden ira à Minneapolis (Minnesota, nord) expliquer «comment sa politique économique a créé la plus forte progression de l’emploi de l’histoire» et attiré de très gros investissements, selon un communiqué. Le lendemain, mardi, Donald Trump va sauf imprévu comparaître à New York, avec prise d’empreintes, lecture de l’acte d’accusation et photographie réglementaire.