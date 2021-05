TF1 : Linda Hardy quitte «Demain nous appartient»

Les auteurs de la série de TF1 ont choisi de faire disparaître le personnage qu’incarne l’actrice depuis 2018.

L’actrice française de 47 ans est arrivée dans «Demain nous appartient» en 2018, un an après le lancement de la série, pour jouer le rôle de Clémentine Doucet. Et si elle aurait évidemment préféré continuer à incarner ce personnage qu’elle a «beaucoup aimé», Linda Hardy était consciente qu’elle devrait un jour lui dire au revoir: «Quand on rentre dans une série comme «Demain nous appartient», on sait que l’on n’est pas là pour rester dix ans.»