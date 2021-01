Monde : L’Inde a ordonné l’abattage de dizaines de milliers de volailles

Au moins six États indiens ont intensifié leur efforts pour contenir deux souches de grippe aviaire, H5N1 et H5N8, qui menacent aussi les oiseaux sauvages.

L’Inde a ordonné l’abattage de dizaines de milliers de volailles alors qu’une forte épidémie de grippe aviaire sévit actuellement dans plusieurs États où des milliers d’oiseaux ont déjà été décimés, selon les autorités mardi. Au moins six États indiens ont intensifié leur efforts pour contenir deux souches de grippe aviaire, H5N1 et H5N8, qui menacent les volailles et les oiseaux sauvages.