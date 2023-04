L’Inde deviendrait le pays le plus peuplé du monde à la mi-2023

L’Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde d’ici le milieu de l’année 2023, selon des estimations des Nations Unies publiées mercredi. La population indienne comptera 1,4286 milliard d’habitants contre 1,4257 milliard pour la Chine, selon le rapport du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) sur l’état de la population mondiale. La population chinoise a diminué l’année dernière pour la première fois en plus de six décennies, selon des données officielles au début de l’année. Le rapport de l’UNFPA estime également que la population mondiale aura atteint 8,045 milliards d’habitants à la même date.