Catastrophes naturelles

L’Inde et le Bangladesh évacuent à l’approche d’un cyclone

Le cyclone «Amphan» devrait toucher terre mercredi, il pourrait être le plus puissant à frapper la région depuis 2007.

L'Inde et le Bangladesh ont commencé lundi à évacuer plus de deux millions de personnes de leurs côtes à l'approche d'un cyclone, qui pourrait s'avérer le plus puissant à frapper la région depuis 2007.