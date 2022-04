Energies renouvelables: L’Inde mise sur la bouse de vache, une source prometteuse

Une nécessité urgente pour combattre la pollution

Le gouvernement de Narendra Modi fonde de grands espoirs sur cette initiative et s’est engagé à installer 75 autres centrales de biomasse au cours des deux prochaines années. L’exploitation de sources d’énergies alternatives est une nécessité urgente pour le pays, qui dépend du charbon, afin de satisfaire près des trois quarts des besoins énergétiques de 1,4 milliard d’habitants. Les villes indiennes sont parmi les centres urbains les plus pollués du monde. La pollution atmosphérique est responsable de plus d’un million de décès par an en Inde.