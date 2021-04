Pandémie : L’Inde plongée en quelques jours dans le chaos

La situation en Inde, où la pandémie a atteint une gravité sans précédent, est «plus que déchirante», a déclaré lundi le directeur général de l’OMS.

Des membres d’une famille et des proches portent le corps d'une victime décédée du Covid-19 au milieu des bûchers d'autres victimes sur un terrain de crémation à New Delhi, le 26 avril 2021.

«L’OMS fait tout ce qu’elle peut, en fournissant du matériel et des équipements essentiels, notamment des milliers de concentrateurs d’oxygène, des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués et du matériel de laboratoire», a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse.

«La situation est fragile au niveau mondial»

«L’OMS a redéployé plus de 2600 personnels pour soutenir la réponse sur le terrain, pour apporter son soutien aux activités de surveillance, aux conseils techniques et aux efforts de vaccination», a souligné le Dr Tedros. L’OMS a également indiqué dans un courriel à l’AFP qu’elle procédait à une analyse rapide de la situation dans les zones confrontées à une recrudescence des cas, formulait des recommandations et soutenait la mise en oeuvre de ces mesures.