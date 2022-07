Santé : L’Inde rapporte son premier cas de variole du singe

«Il est stable et tous ses signes vitaux sont normaux. Nous avons demandé à tous les districts d’être en alerte», a-t-elle déclaré. Les cas contacts du patient ont été isolés et il a été demandé aux passagers qui ont partagé son vol de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes.

La variole du singe est une maladie infectieuse généralement due à un virus transmis à l’être humain par des animaux infectés. Mais dans la flambée actuelle , la transmission interhumaine est au premier plan. Une recrudescence d’infections a été signalée depuis début mai, en dehors de l’Afrique centrale et occidentale, où la maladie est depuis longtemps endémique. Jusqu’à présent, les cas confirmés hors des zones endémiques présentent généralement des faibles symptômes et aucun mort n’a été rapporté.

Maladie bénigne

La maladie est considérée comme moins dangereuse et moins contagieuse que la variole, éradiquée il y a plus de 40 ans. Elle se traduit d’abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée, avec la formation de croûtes. Le plus souvent bénigne, elle guérit généralement spontanément, après deux à trois semaines.