L’Inde sur la Lune: le Premier ministre voit son pays comme un modèle

«La région que va explorer notre mission contribuera à ouvrir de nouvelles voies pour les missions lunaires d’autres pays», a déclaré Modi au personnel de la mission dans les locaux de l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) à Bangalore. «Cela permettra non seulement de percer les mystères de la Lune, mais aussi d’aider à résoudre les défis de la Terre», a-t-il ajouté.

L’Inde est aussi le quatrième pays, derrière les États-Unis, la Russie et la Chine, à réussir un atterrissage sur la Lune. La mission de cette semaine intervient quatre ans après un échec cuisant, l’équipe au sol ayant perdu le contact avec l’engin peu avant son arrivée sur la Lune. Modi a félicité les scientifiques d’avoir su tirer les leçons de l’échec précédent et mené avec détermination la poursuite de leur mission. «Je salue votre travail acharné, votre patience, votre persévérance et votre passion», a-t-il déclaré.