Covid-19 : L’Inde tient un triste record du nombre de cas

L’Inde est devenue le troisième pays au monde à franchir la barre des quatre millions de cas de coronavirus.

En seulement treize jours, la deuxième nation la plus peuplée de la planète est passée de trois à quatre millions de cas, plus rapidement que les Etats-Unis ou le Brésil.

Avec 86’432 nouveaux cas enregistrés samedi, l’Inde compte 4’023’179 infections, venant juste après les Etats-Unis (plus de 6,3 millions) et le Brésil (4,1 millions).

Un million en 13 jours

Alors que le gouvernement a assoupli les restrictions, l’Inde est actuellement le pays où le nombre de cas augmente le plus rapidement, avec plus de 80’000 par jour, et le nombre de décès quotidiens le plus élevé, à plus de mille.