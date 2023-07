Course spatiale: L’Inde vise à nouveau la Lune

L’Inde talonne les grandes puissances dans la course spatiale. Le pays se lance vendredi dans une nouvelle tentative d’atterrissage non habité sur la Lune, la prochaine frontière d’un programme spatial ambitieux en plein essor. Si la mission est couronnée de succès, le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d’habitants rejoindrait le club très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé, soit la Russie, les États-Unis et la Chine.