Grande-Bretagne : L’indépendance de l’Écosse, enjeu clé des élections locales

Les Britanniques votent jeudi pour des élections locales à la valeur de test pour Boris Johnson et l’unité du Royaume-Uni. Les indépendantistes espèrent une victoire en Écosse pour mener nouveau référendum d’autodétermination.

Reportées d’un an à cause de la pandémie, les élections locales doivent permettre à 48 millions d’électeurs britanniques de renouveler quelque 5000 sièges dans 143 assemblées locales en Angleterre, de choisir un maire dans la capitale Londres et de désigner de nouveaux Parlements régionaux aux Pays de Galles et en Écosse.