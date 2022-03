Arles (F) : L’indépendantiste corse Yvan Colonna aurait été tabassé pour un blasphème

L’agresseur du militant, un jihadiste camerounais, aurait expliqué aux enquêteurs du Parquet antiterroriste avoir attaqué son codétenu parce que celui-ci aurait «mal parlé du prophète».

«Les circonstances des faits et les premiers éléments d’enquête qui semblent, en l’état, exclure un différend d’ordre personnel, motivent cette saisine», a indiqué de son côté le Pnat dans un communiqué.

Toujours dans le coma

Yvan Colonna, 61 ans, était toujours dans le coma jeudi matin à Marseille, dans un état stable, a indiqué Me Patrice Spinosi, son avocat et celui de la famille Colonna, insistant sur le fait qu’il n’était pas en état de mort cérébrale.

Mais en Corse les interrogations et les accusations fusent sur une possible responsabilité de l’État alors qu’Yvan Colonna réclamait de longue date son rapprochement sur l’île. Ses multiples demandes avaient été systématiquement refusées, le statut de «détenu particulièrement signalé» du militant l’empêchant d’être transféré à la prison corse de Borgo.

Des rassemblements ont eu lieu à Ajaccio (photo), Bastia et Corte mercredi soir.

«Gloire à toi Yvan»

Après des rassemblements à Ajaccio, Bastia et Corte mercredi soir, c’est l’Université de Corte qui était bloquée jeudi matin. Des poubelles et des palettes ont été disposées pour bloquer l’entrée. Sur la façade, deux banderoles portant des messages en corse étaient brandies: «statu francese Assassinu» (l’État français assassin) et «Gloria Ate Yvan» (Gloire à toi Yvan).