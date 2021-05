Football - L’indestructible Fabian Schär

Il y a des saisons comme cela, horribles, dont on croit qu’on ne verra pas le bout. À Newcastle pour Fabian Schär, le cauchemar a commencé par une vilaine blessure à l’épaule l’été dernier qui l’a écarté des terrains jusqu’à fin septembre (première opération) . Cela s’est poursuivi, après son retour aux affaires, par une infection au Covid-19, là aussi, il a manqué des matches. Et à mi-février, un coup plus dur encore: ligaments du genou touché, civière, opération. A 29 ans, Fabian Schär doit être indestructible: aujourd’hui, il est à Bad Ragaz avec l’équipe de Suisse et il prépare l’Euro. Comme si de rien n’était.