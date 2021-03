Présidentielle au Congo : L’indétrônable Sassou Nguesso veut l’emporter dès le 1er tour

Quelque 2,5 millions d’électeurs sont appelés aux urnes dimanche au Congo-Brazzaville où l’indétrônable président sortant Denis Sassou Nguesso veut se faire réélire dès le premier tour face à six adversaires qui mettent déjà en cause la transparence du scrutin.

«Un coup, K-O», ont annoncé les affiches de campagne du président-candidat, 77 ans dont 36 au pouvoir, tout à sa volonté de valider dès dimanche un nouveau mandat de cinq ans. L’ancien officier a déjà été réélu trois fois depuis 2002. Au fil d’une campagne sans incident, il a déroulé ses deux priorités, la jeunesse et le développement de l’agriculture, pour rompre avec l’économie de la rente pétrolière et la dépendance aux importations.

Son principal adversaire, l’opposant historique Guy-Brice Parfait Kolelas, est bel et bien apparu K-O dans une vidéo diffusée samedi. «Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien», a déclaré Guy-Brice Parfait Kolelas, alité, affaibli, juste après avoir retiré un masque d’assistance respiratoire, qu’il remet à la fin de son message.