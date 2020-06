Pays-Bas

L’«Indiana Jones du monde de l'art» à la recherche du Van Gogh volé

Des photos récentes d’un tableau volé dans un musée près d’Amsterdam durant le confinement ont fait surface dernièrement aux Pays-Bas.

La Une du quotidien New York Times du 30 mai était la pour prouver la date de la prise de la photo.

Un expert d'art néerlandais a déclaré jeudi avoir reçu des photos récentes d'un tableau volé de Vincent van Gogh, ce qui constitue selon lui une «preuve de vie» de l'oeuvre dérobée dans un musée lors du confinement. La peinture, «Le Jardin du presbytère de Nuenen au printemps», a été volée le 30 mars dans le musée Singer Laren, près d'Amsterdam, alors fermé à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus. Des voleurs ont forcé la porte d'entrée vitrée du bâtiment afin de dérober le tableau réalisé en 1884, d'une valeur estimée entre un et six millions d'euros, selon les médias néerlandais.