Coronavirus

L’Indonésie commence à tester un vaccin chinois

Près de 1600 volontaires vont participer jusqu’en février aux essais cliniques de phase III d’un vaccin mis au point par la société biopharmaceutique chinoise Sinovac Biotech.

Le coronavirus a contaminé plus de 127’000 personnes et fait 5700 morts en Indonésie.

Vacciner toute la population

Quatrième pays le plus peuplé de la planète, l’Indonésie fait face à une hausse du nombre de cas de Covid-19 qui a déjà contaminé plus de 127’000 personnes et fait plus de 5700 morts. L’ampleur de l’épidémie pourrait cependant être bien supérieure, le taux de dépistage étant faible dans ce pays d'Asie du Sud-Est.