Religion : L’Indonésie interdit le hidjab obligatoire dans les écoles

Une élève chrétienne a refusé de porter le voile islamique à l’école, bien qu’un responsable de l’établissement voulait la forcer. Le gouvernement à Jakarta est intervenu.

L’Indonésie est le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde et il connaît une montée des courants conservateurs.

Les autorités indonésiennes ont interdit aux écoles de forcer les élèves à porter le hidjab, après qu’une élève chrétienne contrainte à porter le voile a suscité la controverse dans le pays, qui compte la plus grande population musulmane au monde.

Cette mesure a été saluée vendredi par les défenseurs des droits, qui dénoncent depuis plusieurs années le fait que des élèves non musulmanes soient parfois forcées à porter le voile, tenue réglementaire dans certaines écoles.

Les vêtements à connotation religieuse sont un choix individuel et les écoles «ne peuvent pas les rendre obligatoires», a-t-il souligné cette semaine.

Les écoles publiques ont forcé des millions de filles et de femmes, élèves et enseignants, à porter le voile, suscitant «harcèlement, intimidations, et des pressions, allant dans certains cas jusqu’à des expulsions ou des démissions forcées», si elles ne se conformaient pas aux règles, a-t-il souligné.