Indonésie : L’Indonésie interdit les exportations d’huile de palme

Le pays souffre d’une pénurie d’huile de cuisson, dont il est plus gros producteur mondial, sur le marché intérieur. La faute aux producteurs qui privilégient l’exportation pour profiter de la hausse des cours mondiaux.

L’Indonésie va interdire les exportations d’huile de palme et autres huiles végétales à partir de la semaine prochaine, a annoncé son président vendredi face à une pénurie d’huile de cuisson sur le marché intérieur. Le pays est le plus grand producteur mondial d’huile de palme.

«Le gouvernement va interdire les exportations de produits bruts servant à l’huile de cuisson et d’huile de cuisson à partir de jeudi 28 avril, jusqu’à une date qui sera déterminée ultérieurement», a déclaré le président Joko Widodo.

L’Indonésie connaît une pénurie d’huile de palme raffinée, l’huile de cuisson la plus largement utilisée dans l’archipel d’Asie du Sud-Est, depuis novembre, alors que les producteurs ont privilégié les exportations pour bénéficier de la hausse des cours mondiaux de cette denrée.

Limiter les exportations et les prix n’a pas suffi

Mais le gouvernement indonésien s’inquiète d’un développement des tensions sociales face à la hausse des prix alimentaires et à la pénurie de cet aliment clé. «Nous continuerons à surveiller et évaluer l’application de cette politique pour que l’huile de cuisson dans le pays soit abondante et à un prix abordable», a poursuivi le président.