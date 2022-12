Asie : L’Indonésie ne se mêlera pas de la vie sexuelle des touristes

Bali restera «confortable et sûre pour les visiteurs», ont assuré les autorités.

«Je veux m’adresser aux touristes étrangers en leur disant: «Venez en Indonésie, vous ne serez pas poursuivis par cet article.» Lundi, le vice-ministre indonésien de la Justice et des Droits humains a tenu à rassurer les voyageurs échaudés par un texte criminalisant le sexe hors mariage.

Selon le nouveau Code pénal indonésien, les relations sexuelles hors mariage et le concubinage ne peuvent être dénoncés que par des membres de la famille proche des intéressés, conjoint, parent ou enfant, a indiqué Edward Omar Sharif Hiariej. Le ministre a rappelé que l’adultère était déjà punissable dans la version précédente du code.

«Bali reste Bali»

Le parlement du pays d’Asie du Sud-Est a approuvé mardi un texte punissant d’un maximum d’un an de prison le sexe hors mariage et de six mois d’emprisonnement le concubinage, signalant un glissement conservateur dans le grand pays musulman. Les représentants des entreprises ont sonné l’alarme face à cette réforme, qui pourrait porter préjudice au secteur du tourisme en Indonésie.