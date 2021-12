Crise migratoire : L’Indonésie refoule vers la Malaisie un bateau chargé de réfugiés rohingyas

Endommagée, l’embarcation transportait surtout des femmes et des enfants. Les autorités indonésiennes ne les ont pas laissé accoster, mais leur ont fourni des vivres pour qu’ils gagnent le pays voisin.

Aditya Setiawan via REUTERS

Plus de 100 Rohingyas, fuyant la Birmanie où leur minorité est persécutée, sont arrivés lundi à proximité de la province d’Aceh, en Indonésie, à bord d’un bateau en bois, mais la police ne les a pas laissé débarquer sur les côtes.

Un bateau avec une centaine de réfugiés rohingyas à bord a été empêché par la police d’accoster sur les côtes d’Indonésie et renvoyé vers la Malaisie voisine, ont indiqué les autorités indonésiennes mardi.

La police qui s’est approchée de l’embarcation en bois endommagée transportant surtout des femmes et des enfants, n’a pas permis un débarquement, mais a fourni des vivres et de l’équipement à l’équipage pour qu’il gagne le pays voisin d’Asie du Sud-Est.

«Nous espérons que (les vivres) pourront aider les Rohingyas à poursuivre leur voyage en Malaisie comme ils le prévoyaient», a indiqué Winardy, un porte-parole de la police d’Aceh, province du nord de l’île de Sumatra. «Nous les surveillerons jusqu’à ce qu’ils atteignent leur destination», a-t-il ajouté précisant que les autorités avaient fourni eau, nourriture, carburant et un technicien pour réparer le bateau.

Une «question de vie ou de mort» pour Amnesty

Amnesty International et l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ont appelé les autorités indonésiennes à autoriser le bateau à débarquer. «C’est une question de vie ou de mort. Il y a des femmes et des enfants, nous devons prendre soin de leur santé», a souligné Usman Hamid, le directeur exécutif d’Amnesty en Indonésie, dans un communiqué. L’UNHCR a aussi appelé Jakarta à laisser les passagers accoster, soulignant que leur bateau était endommagé.

Badruddin Yunus, responsable local des pêcheurs, a indiqué que selon les pêcheurs qui s’étaient approché du bateau, il y a 120 passagers, dont 51 enfants et 60 femmes, à bord. Le moteur du bateau est cassé et les réfugiés n’ont pas pu communiquer avec les pêcheurs à cause de la barrière de la langue, a-t-il expliqué.