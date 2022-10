L’Indonésie suspend la vente de sirops après des décès d’enfants

Médicaments : L’Indonésie suspend la vente de sirops après un bond des décès d’enfants

Les autorités indonésiennes ont annoncé, mercredi, la suspension de toutes les ventes et prescriptions de sirops médicinaux après la mort de près de 100 jeunes enfants d’une insuffisance rénale aiguë. Cette suspension intervient après l’ouverture d’une enquête, la semaine dernière, sur une hausse inexpliquée, depuis le mois d’août, des cas par les autorités sanitaires de ce pays d’Asie du Sud-Est.

«Jusqu’à présent, nous avons reçu des signalements de 206 cas de 20 provinces et 99 morts», a indiqué le porte-parole du ministère indonésien de la Santé, Syahril Mansyur. «Par précaution, le ministère a demandé que les professionnels de santé ne prescrivent temporairement pas de médicaments liquides ou de sirop et demandé aux pharmacies de suspendre la vente de sirops jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.»

Les cas de cette affection rare ont bondi depuis août, a-t-il expliqué, alors qu’ils n’étaient que d’un ou deux par mois précédemment. «Depuis la fin août, le ministère et l’Association des pédiatres ont reçu de plus en plus de signalements de cas, le bond est très marqué!»