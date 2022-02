Snowboard – Lindsey Jacobellis a enfin corrigé une anomalie de l'histoire olympique

Lindsey Jacobellis a écrit un peu plus l'histoire de son sport, mercredi. AFP

L'affaire était dans le sac. Aux Jeux olympiques de 2006 à Turin, Lindsey Jacobellis, âgée de 20 ans à l'époque, dominait outrageusement la finale du snowboardcross. Les médias américains ont alors calculé qu'elle avait 43 mètres d'avance sur la Suissesse. Trois secondes. Un gouffre. A un tel point que, juste pour le fun, elle a tenté un «grab» sur l’avant-dernière bosse. Et patatras, adieu veaux, vaches et médaille d’or. Tanya Frieden lui est passée devant in extremis et la Connecticutaise a dû se contenter d'une médaille d'argent au goût un peu bizarre.

«Je m'amusais. Le snowboard, c'est de l'amusement et je voulais partager mon enthousiasme avec la foule», disait-elle alors. Elle devra attendre 16 ans pour corriger cette anomalie, peut-être au moment où on, où elle l'attendait le moins. L'Américaine est d'ailleurs la seule de sa discipline à ne pas avoir manqué une seule édition des JO. Sa fidélité et son acharnement ont été récompensés.

Tanja Frieden réagit: «Lindsey, je l'ai toujours suivie» «J'ai regardé le snowboardcross, mais seulement la fin. Le mercredi, c'est journée avec mon fils de six ans! Du coup, on a allumé la télévision pendant le petit déjeuner. Un petit matin bien relaxant avant de partir à la montagne... Mais c'est clair que ça a fait remonter des souvenirs, même si c'est assez loin et que j'ai beaucoup à faire avec ma «Friedens Academy». Je suis très concentrée là-dessus et sur ma famille. Je ne vis pas dans le passé, même si mon fils sait ce que j'ai fait. Lui, il choisira sa voie.» »Lindsey, je l'ai toujours suivie et je suis très contente pour elle. Je suis heureuse parce qu'elle a réussi à garder sa concentration sur cet objectif. Quand elle va recevoir sa médaille d'or, ça va être un sacré grand moment pour elle. L'expérience, en boardercross, c'est très important. Je le sais parce que j'ai passé quand même près de 14 ans en Coupe du monde. Wikipédia a oublié certains de mes résultats, parce que j'ai aussi couru pour la Norvège… »A l'époque, Lindsey était connue pour être capable de laisser filer son esprit sur les courses. Là, son calme et son expérience ont payé et je suis très heureux pour elle, parce que je ne sais pas si elle va continuer encore longtemps sa carrière.»

Car après son «accident» dans le Piémont, Jacobellis n'a cessé de courir après ce titre, qui est resté longtemps le seul qui manquait à son formidable palmarès. A Vancouver en 2010, elle était sortie de la piste en demi-finale. A Sotchi en 2014, elle dominait sa série avant de faire une faute et d'être éliminée au même stade. Quatre ans plus tard, en Corée du Sud, elle était enfin à nouveau en finale. Elle la menait, avant de terminer 4e, au pied du podium, à 0''003 de la médaille de bronze.

La chute sous toutes ses coutures. AFP

«Mais je n'ai jamais pris ces JO de Pékin comme une revanche sur le passé passé. Ca ne m'a jamais traversé l'esprit, a-t-elle corrigé. Je voulais juste venir ici et me mesurer aux autres. Gagner aurait été une belle chose, forcément, mais je crois que j'avais dépassé le stade de la volonté de rédemption. Parce que ça vous sort de votre concentration et ce n'est plus pour ça que je courrais ces temps.» Et puisque dans le même temps elle collectionnait les autres trophées (15 fois les X-Games et 6 titres de championne du monde)…

L'Américaine d'aujourd'hui 36 printemps a profité de sa victoire en finale à Zhangjiakou pour écrire un peu plus l'histoire de son sport. Voire même de la marquer définitivement de son empreinte. Elle est devenue la snowboardeuse la plus âgée à être médaillée aux Jeux et l'athlète américaine la plus ancienne à gagner de l'or. Ce n'est que justice et Lindsey Jacobellis a apprécié son succès à sa juste valeur. Dès la ligne d'arrivée passée, les photographes ont réussi à capturer un immense sourire. La boucle était bouclée. Sa quête enfin terminée.

«Je me considérais comme victorieuse rien qu'en ayant passé en finale!» Lindsey Jacobellis

«C'est hallucinant, a-t-elle soufflé peu avant d'avoir enfin cette satanée breloque autour du cou. Déjà parce que le niveau d'aujourd'hui est bien plus élevé que celui d'il y a seize ans. Moi, je me considérais comme victorieuse rien qu'en ayant passé en finale! Toutes les filles avaient le potentiel de gagner. Aujourd'hui j'ai réussi tous mes départs, j'avais une glisse impeccable et tout a joué en ma faveur.»

L’Américaine avait presque fini par se faire une raison. Mais il faut croire que le sport a ses raisons que la raison ne connaît point, ou quelque chose comme ça: «Ne jamais gagner de médaille d’or dans ma carrière, je commençais à m'en faire une raison. Quand tu te dis ça et bien tu l'as déjà accepté. Ce n'est pas ce qui te définit en tant que personne ou en tant qu'athlète, au final. Dans ce sport, on lance les dés à chaque départ et on regarde si les étoiles s'alignent, comment sont les jambes, comment est la glisse et ça peut sourire à n'importe qui.»

N'importe qui, mais ce fut elle.