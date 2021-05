Coup de cœur : Lindsey Vonn a un nouveau mec

Séparée depuis décembre, l’ancienne championne de ski a retrouvé quelqu’un. L’Américaine a été vue en train de flirter avec un acteur espagnol.

En décembre dernier, alors qu’ils étaient fiancés, Lindsey Vonn et PK Subban, joueur des New Jersey Devils (NHL), avaient mis fin à leur relation, qui avait duré plus de 3 ans. Mais l’Américaine de 36 ans n’est pas restée seule bien longtemps.