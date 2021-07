Automobilisme - Lindsey Vonn devient pilote de Formule E

L’Américaine de 36 ans avec la combinaison de l’écurie britannique. Twitter: @JaguarRacing

Après avoir rangé ses lattes à l’issue de la saison 2018-2019, l’ancienne skieuse Lindsey Vonn s’est trouvé une nouvelle passion. L’Américaine de 36 ans était présente vendredi aux stands Jaguar lors des entraînements avant le E-Prix de New York qui débute ce samedi. Ambassadrice de Jaguar Land Rover, elle a été nommée «troisième pilote» de réserve de l’écurie britannique.

Lindsey Vonn – un titre olympique, huit médailles en championnat du monde, 20 globes de cristal en Coupe du monde, dont 4 du général pour un total de 82 victoires sur le Cirque blanc – était aux côtés des deux pilotes titulaires Sam Bird et Mitch Evans sur le tracé de Red Hook. Et la bonne humeur semblait au rendez-vous. De quoi motiver le Britannique et le Néo-Zélandais ce week-end à Brooklyn?

Lindsey Vonn a également fait un tour de piste dans la Jaguar I-PACE avec le présentateur de Formule E Dario Franchitti, quadruple champion des IndyCar Series.

«Essayer de devenir pilote»

Un simple coup de pub? Pas seulement. En octobre dernier, Lindsey Vonn, passionnée de course automobile, avait révélé lors de son passage dans l'émission «In Depth with Graham Bensinger» qu’elle avait reçu une offre de l’équipe Red Bull en F1. «Je pensais faire de la Formule 1 et vraiment essayer de devenir une pilote. Mais je n’ai pas pu, parce qu’ils voulaient que je m’engage sur trois ans. Et ils me disaient que je ne pourrais pas tomber enceinte», a expliqué l’athlète.