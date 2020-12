Séparation : Lindsey Vonn est à nouveau un cœur à prendre

La championne américaine de ski a annoncé sa séparation d’avec le hockeyeur PK Subban. Ils formaient un couple depuis trois ans.

C’était un des couples les plus en vue du sport mondial. Lindsey Vonn, plus grande skieuse de l’histoire, et PK Subban, star de la NHL.

«PK et moi avons passé des moments incroyables ensemble dans les trois dernières années. C’est une personne gentille et quelqu’un que je respecte profondément. Malgré cela, après mûre réflexion, nous avons décidé de continuer nos vies chacun de notre côté», a écrit la médaillée olympique sur son compte Instagram.

Avant de préciser que «nous resterons toujours amis et nous nous aimons sincèrement» et prier les médias de respecter leur intimité pendant cette période.

«Lindsey Vonn est une des personnes les plus gentilles et bienveillantes que je connaisse, a écrit le défenseur des New Jersey Devils. Je chérirais toujours nos moments ensemble et tous les fous rires que nous avons partagés.»