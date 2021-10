Ski alpin - Lindsey Vonn: «Mon corps n’est pas parfait, mais c’est parfaitement moi»

L’icône Lindsey Vonn, depuis qu’elle a pris sa retraite sportive, est invitée dans de nombreuses cérémonies à travers le monde. Getty Images via AFP

Alors que la saison de Coupe du monde s’est ouverte ce week-end à Sölden (Aut), Lindsey Vonn a participé à une conférence à Montréal. Quand bien même le ski reste une discipline confidentielle en Amérique du Nord (les épreuves d’ouverture du Cirque Blanc n’y sont même pas diffusées), l’Américaine est pourtant devenue une icône dans cette partie du monde. À 37 ans, elle embrasse désormais une carrière de businesswomen. Mais même pour la grande championne qu’elle est sa reconversion n’a pas été simple. «Il y a une part de moi qui pensait que j’allais encore courir ce week-end…», lance-t-elle d’emblée.

«J’adore aller vite et j’étais accro à la vitesse. J’ai ressenti un manque.» Lindsey Vonn, au moment de sa retraite sportive

Elle a pourtant rangé ses skis en 2019 après avoir décroché une médaille de bronze en descente aux Mondiaux. «J’ai mis un an avant de savoir ce que je voulais faire. Mais ne vous méprenez pas, mon père m’a toujours prévenue que ma carrière se terminerait à un certain moment et que je devais être prête pour la prochaine étape. Mais ça a été un plus grand défi que prévu. J’adore aller vite et j’étais accro à la vitesse. J’ai ressenti un manque. Je suis maintenant entrepreneur et je suis aussi à la tête d’une fondation qui aide les jeunes, en particulier les filles, avec des bourses d’études et sportives.»

Shiffrin n’a plus que 12 succès de retard

Lindsey Vonn est la skieuse la plus titrée de l’histoire avec 82 victoires en Coupe du monde, marque que tente de rejoindre Mikaela Shiffrin qui en est à 70 succès. Tout au long de cette carrière exceptionnelle, l’athlète du Minnesota a dû faire face à des commentaires sur son apparence et son corps. «C’est difficile d’être tout le temps jugée. J’ai commencé à me comparer aux autres et ça m’a mise mal à l’aise. Je ne pourrais pas dire que j’ai aimé mon corps durant toute ma carrière. C’est venu plus tard. Il n’est pas comme celui de toutes les autres et c’est ce qui m’a permis de réussir dans ski alpin. Il n’est pas parfait, mais c’est parfaitement moi.»

«J’aimerais qu’on ait un peu plus d’empathie pour les athlètes. On les met sur un tel piédestal et souvent, on n’accepte pas leurs failles.» Lindsey Vonn

L’ancienne skieuse est également revenue sur un sujet qui fait l’actualité depuis déjà plusieurs mois: la santé mentale des sportifs et sportives d’élite. Elle avait été précurseur en la matière en parlant de sa lutte contre la dépression, déjà en 2012. «J’aimerais qu’on ait un peu plus d’empathie pour les athlètes en général. On les met sur un tel piédestal et souvent, on n’accepte pas leurs failles. Mais ce qu’ils doivent traverser sur le plan mental est un énorme défi. Ce n’est pas que physique.»

Des films et des livres à venir avant les JO

Lindsey Vonn, l’entrepreneur, s’est lancée sur plusieurs fronts. Getty Images via AFP