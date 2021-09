Climat : L’industrie allemande se rue vers l’hydrogène

Le gouvernement de Merkel avait débloqué l’an dernier plus de 9,7 milliards de francs pour sa «stratégie hydrogène». Il en a tiré un bilan «positif» ce mercredi.

Le groupe Linde est un des exploitants d’hydrogène en Allemagne. AFP

Concilier puissance économique et transition écologique: le défi majeur du prochain gouvernement allemand suscite déjà la mobilisation des grands industriels du pays qui placent leurs espoirs dans le développement de la filière hydrogène.

Chimie, acier, transports… l’hydrogène vert, qui permet de stocker et transporter de l’énergie issue de sources renouvelables, pourrait décarboner de nombreuses activités dans lesquelles l’Allemagne est en pointe.

Le gouvernement d’Angela Merkel a donc débloqué l’an dernier 9 milliards d’euros (plus de 9,7 milliards de francs), dans le cadre de son plan de relance post-pandémie, pour développer cette technologie. Une «stratégie hydrogène», dont il a tiré mercredi un bilan «positif», après une réunion ministérielle sur le sujet, à quelques jours d’élections législatives qui désigneront dimanche un nouvel exécutif à la tête du pays.

Le temps presse pour l’Allemagne

En plus d’un an, 62 projets d’investissement ont été en effet approuvés par Berlin, pour un total de 33 milliards d’euros (plus de 35 milliards de francs), dont 8 milliards (plus de 8,6 milliards) d’argent public. «C’est ainsi que nous favorisons l’emploi, la croissance et la protection du climat», s’est félicité Peter Altmaier, le ministre de l’Économie.

Le déploiement de l’hydrogène industriel au service de la transition énergétique est d’ailleurs l’un des sujets qui font consensus entre les principaux candidats à la chancellerie.

Car le temps presse pour l’Allemagne: le pays a récemment dû relever ses objectifs climatiques, et compte désormais atteindre la neutralité carbone en 2045, contre 2050 auparavant, après une décision de la Cour constitutionnelle critiquant le manque d’ambition des pouvoirs publics.

Développement spectaculaire des énergies renouvelables

En dix ans, le développement des énergies renouvelables a été spectaculaire: leur part dans la production d’électricité a pour la première fois atteint 50% en 2020, selon l’institut de recherche Fraunhofer, contre moins de 25% en 2011.

Mais le pays se heurte au problème de l’intermittence de ces ressources, l’éolien dépendant du vent, et le solaire du climat, empêchant une stabilité de l’approvisionnement. «L’hydrogène permettrait d’utiliser les énergies renouvelables de façon beaucoup plus efficiente», confirme à l’AFP Heinrich Klingenberg, expert référent pour la ville de Hambourg.

L’hydrogène permettrait d’utiliser les énergies renouvelables de façon beaucoup plus efficiente. Heinrich Klingenberg, expert référent pour la ville de Hambourg

La cité portuaire a récemment annoncé pour 2025 un ambitieux «pôle européen de l’hydrogène», doté de l’un des plus gros électrolyseurs du monde, en lieu et place d’une ancienne centrale à charbon. L’hydrogène brûle plus proprement que les carburants fossiles et ne libère que de la vapeur d’eau.

Siemens, Thyssenkrupp, Daimler… les géants industriels allemands rivalisent de projets consacrés à l’hydrogène, aidés par les financements publics allemands et européens. Mais les défis restent de taille.

Sans croissance exponentielle des énergies renouvelables, «on ne va pas avoir assez de capacité d’hydrogène vert» pour fournir l’ensemble de l’industrie, estime Lilly Höhn, experte pour le BDI, le lobby industriel allemand.

Hydrogène «vert»

Et «pour que cela soit viable économiquement, il faudrait diviser par deux le prix actuel de l’hydrogène vert», admet Heinrich Klingenberg. S’il n’est pas produit à partir de renouvelables mais issu d’énergies fossiles l’hydrogène est «gris» – c’est l’écrasante majorité de la production mondiale actuellement.

Or, selon un rapport du parlement allemand, le coût de l’hydrogène «vert» atteint en moyenne 16,5 centimes par kilowattheure en Europe, soit trois fois plus que le «gris», alors que le prix de l’électricité en Allemagne est déjà le plus élevé de l’UE.

«L’hydrogène vert (…) va rester une ressource rare et coûteuse», a résumé le conseil des experts du climat, un organe public dépendant du ministère de l’Environnement.

Importations massives

À court terme, l’Allemagne devra donc importer massivement l’hydrogène pour répondre à ses besoins. Le pays a prévu d’investir deux milliards d’euros (plus de 2,1 milliards de francs) dans des «partenariats» à l’étranger. «Nous devons donc former rapidement des chaînes d’approvisionnement en hydrogène vert avec nos partenaires étrangers», a ainsi affirmé mercredi Anja Karliczek, ministre de la Recherche.

Berlin lorgne notamment sur l’Afrique du Nord, où le potentiel du solaire est considérable. Fin 2020, le gouvernement a débloqué 90 millions d’euros (plus de 97 millions de francs) d’aides pour développer des installations au Maroc.

Mais pour de nombreux industriels, cela ne suffira pas: ils plaident pour développer l’hydrogène «bleu», notamment fabriqué à partir de gaz naturel, associé à une technologie de stockage du carbone. Cette voie n’a pour le moment pas été retenue par le gouvernement, car l’impact de cette technologie sur le réchauffement climatique reste controversé.