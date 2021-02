La pénurie va durer des mois et ralentir toute la production mondiale.

Ford a annoncé jeudi réduire drastiquement la production de la star de ses utilitaires, le pickup F-150. General Motors suspendra la production dans trois usines, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. En Chine, certaines usines ont décidé de fermer jusqu’à 14 jours.

En France, les usines de Stellantis (ex-Peugeot-Citroën) resteront fermées samedi à Rennes et Sochaux. En Allemagne, Volkswagen a interrompu en janvier des lignes de production, à Wolfsburg et à Emden.

Les géants de l’automobile sont en manque de semi-conducteurs, ces petites pièces électroniques qui ont envahi les voitures. La situation est notamment critique pour les microcontrôleurs, dont on trouve 38 unités sur un gros SUV Audi par exemple, du moteur à l’ABS en passant par les airbags et l’aide au stationnement.

Dans une industrie automobile dont la production est programmée à la minute près, la pénurie pourrait retarder la production de quelques 672’000 voitures au premier semestre, notamment en Chine et en Europe, a indiqué mardi le cabinet IHS Markit. Et les prix des pièces devraient augmenter.

Encore des mois de pénurie

Plusieurs facteurs se sont additionnés: avec la pandémie, «le fort ralentissement de l’industrie automobile mondiale au premier semestre 2020, qui a entraîné la mise en sommeil temporaire des sources d’approvisionnement, ainsi qu’un décalage des investissements initialement programmés pour répondre à la demande», analyse Claude Cham, qui représente les équipementiers français. La reprise a également été plus rapide et plus forte qu’anticipé en Asie, en particulier en Chine.