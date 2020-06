Suisse

L’industrie des boissons a une sacrée gueule de bois

Si les ventes de bière ont plutôt bien résisté durant la pandémie, celles de vin et d’alcool fort ont dégringolé.

Et ce n’est sans doute pas fini

Selon une enquête menée à l’échelle nationale et relayée par la «NZZ am Sonntag», deux tiers des entreprises de boissons interrogées se plaignent d’une dégradation de leur situation économique. Les pertes de revenus varient de quelques pourcents à plus de 90%. La raison s’explique avant tout par la répartition différente de la part des ventes dans la restauration et la vente au détail. Pour expliquer cette dégradation, «la lente ouverture des restaurants et l’interdiction de grands événements» sont montrées du doigt.