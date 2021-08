économie - L’industrie des machines «au seuil d’un boom post-crise»

Pour la première fois depuis deux ans, les affaires reprennent de plus bel pour l’industrie MEM.

Pour la première fois depuis deux ans, les indicateurs économiques sont au vert pour l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux suisse (MEM). Plus encore, la branche est «au seuil d’un boom post-crise», assure-t-elle dans un communiqué ce jeudi.

Les exportations en forte hausse

Les entrées de commande et les chiffres d’affaire ont fortement augmenté par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. Les exportations ont elles aussi connu «une augmentation record», écrit MEM. La tendance s’affiche également positive au niveau des marges et du personnel. Globalement, l’exploitation des capacités de production a fortement augmenté en juillet 2021, pour arriver à 92%.

La logistique, le défi restant

Un défi reste néanmoins: les chaînes logistiques. Des problèmes persistent au niveau de la disponibilité, des délais de livraison et des prix des matières premières (comme les métaux par exemple) et des produits intermédiaires.

MEM attribue cette pénurie à «la course mondiale de rattrapage» et au «décalage des modèles de consommation et de production.» Un exemple: l’essor de la numérisation a contribué à la pénurie de micropuces.