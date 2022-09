Creaked se présentera à Label Suisse

En 2022, les festivaliers de Label Suisse, qui a révélé un copieux menu pour sa 10e édition, pourront faire plus ample connaissance avec l’univers d’une dizaine de disquaires, de labels et de collectifs du territoire, lors du Grand Marché des Labels qui se tiendra sur l’Esplanade de Montbenon, à Lausanne, le samedi 17 septembre, de 17h à 21h30. Parmi ceux qui présenteront au public et aux diggers les artistes avec lesquels ils collaborent – à grand renfort de vinyles, platines, cassettes, voire de DJ sets – figure le label Creaked, né à Lausanne en 2004 puis relocalisé à Bienne en 2018, qui donne dans l’electronic, l’indie pop et l’experimental. Il est représenté par Léo Wannaz, fondateur et general manager.