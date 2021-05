Coronavirus : L’industrie pharmaceutique appelle à partager les doses

Les principales associations professionnelles du secteur pharmaceutique estiment qu’il y aura assez de vaccins contre le Covid-19 dans le monde, d’ici à la fin de l’année.

«Actuellement, les vaccins contre le Covid-19 n’atteignent pas équitablement toutes les populations prioritaires dans le monde. Les fabricants, les gouvernements et les ONG doivent travailler ensemble pour prendre des mesures urgentes, afin d’agir davantage sur cette inégalité», ont estimé mercredi, dans un communiqué commun les principales associations professionnelles du secteur basées en Europe et aux Etats-Unis (IFPMA, PhRMA, EFPIA, ABPI, Vaccines Europe, BIO, ICBA).

Ces associations estiment que 11 milliards de doses de vaccins pourront être produites d’ici à la fin 2021 (contre 2,2 milliards à la fin mai), un nombre suffisant pour «vacciner la population adulte mondiale». Pour «intensifier un partage responsable des doses», ce lobby pharmaceutique encourage notamment les gouvernements bien dotés en vaccins à partager «une part significative de leurs doses» via le dispositif Covax, destiné à approvisionner les pays défavorisés.

Pour accélérer la production de vaccins, les «barrières commerciales» sur les «matières premières, les matières essentielles à la fabrication» doivent être «éliminées», et les déplacements d’une «main-d'œuvre qualifiée» priorisées, réclament également ces organisations. Les vaccins anti-Covid continuent à faire cruellement défaut faute de production suffisante, et le système international Covax, mis en place par l’Alliance du vaccin et la Cepi (Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies) pour tenter d’éviter que les pays riches ne s’accaparent l’essentiel des précieuses doses, est loin d’atteindre ses objectifs.